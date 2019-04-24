وكان القضاء أحال في فبراير ملفي الراهبين وائل سعد تواضروس، المعروف باسم "أشعياء المقاري" قبل تجريده من درجته، والراهب "فلتاؤوس المقاري"، للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما لاتهامهما بقتل أحد الأساقفة.

وكان الأنبا أبيفانيوس (68 عاما) يتولى دير الأنبا أبو مقار في وادي النطرون شمال غرب القاهرة. وعثر على جثته في يوليو 2018 في أحد أروقة الدير مع إصابات في الراس، بحسب الكنيسة.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن المحكمة أكدت في حكمها أن "المتهمين ارتكبا كبيرة من أكبر الكبائر وأعظم الجرائم التي نهت الديانات السماوية عنها".

وأضافت "كما أن المتهمين لم يمنعهما عن جرمهما كونهما راهبين ولم يردعهما مكان ارتكاب الواقعة، ولم يراعيا كبر سن المجني عليه، كما لم يراعيا مكانته الدينية".

ولا يزال للمتهين فرصة للطعن في الحكم.

واعترف أشعياء المقاري بارتكاب جريمة القتل بسبب "خلافات"، بحسب النائب العام. وسريعا ما تم عزله إثر العثور على جثة الأسقف.