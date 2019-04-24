وأكدت مصادر ميدانية انتقال المعارك من قطاعات واسعة في شمال وغرب الضالع إلى مناطق متقدمة باتجاه شرق محافظة إب، مشيرة إلى أن مدفعية القوات المشتركة قصفت مناطق نقيل قبوان ـوعزاب ونقيل حدة، على تخوم مديرية النادرة الجنوبية التابعة لمحافظة إب.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك المباشرة تدور في منطقة بلدة الحُصين، فيما القصف المدفعي والصاروخي يطال مناطق عدة في شرق إب.

وتم كسر محاولات تسلل لمليشيات الحوثي باتجاه منطقة شليل، وأجبرت القوات المشتركة الميليشيات المتمردين على التراجع والفرار.

وأوضحت المصادر أن القوات المشتركة لاتزال مستمرة في عمليات تطهير مناطق عزاب وبيت الشوكي وحدة وسليم وحجر في جبهات العود، وفي مناطق القهرة والسيلي ومحيط جبل وينان في محيط مريس، من جيوب وبقايا عناصر الميليشيات .

وكانت العمليات العسكرية الأخيرة في جبهات شمال وغرب الضالع وشرق إب، أسفرت عن مصرع ما يقارب 32 حوثياً بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب إصابة العشرات وأسر آخرين وفرار أعداد كبيرة منهم باتجاه إب.

وبدأت قوات الجيش اليمني في قطاع منطقة العود بين إب والضالع، بحصار معسكر "حلم" غرب جبهة حمك، بعد استكمال تطهير منطقة العرايف بقرين الفهد، وهي منطقة مطلة مباشرة على المعسكر، فضلاً عن التقدم من جهة بيت الشرجي بقطاع عزاب، وسلسلة جبال حمك، وكلها مناطق محيطة بالمعسكر الذي بات محاصر من ثلاث جهات.

وأشارت المصادر إلى وصول تعزيزات عسكرية من قوات الحزام الأمني إلى جبهات الضالع وإب، وأن هذه القوات ستشكل نقلة نوعية في المعارك، لما تمتلكه من قدرات وتأهيل عسكري نوعي، إذ سيكون لها الأثر الكبير في الأيام المقبلة في حسم معارك شمال وغرب الضالع.

تصعيد حوثي في الحديدة

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن قوات المقاومة المشتركة صدت هجوماً للمتمردين الحوثيين في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة ما أسفر عن سقوط قتلى و جرحى .

وقالت مصادر عسكرية ان ميليشيات الحوثي صعدت من خروقاتها لقرار وقف اطلاق النار في مديرية التحيتا وهاجمت مواقع للمقاومة المشتركة بمختلف الأسلحة.

واضافت المصادر أن وحدات من الوية العمالقة تصدت للهجوم الذي استمر ساعات تكبدت المليشيات الحوثية خلاله عدد من القتلى والجرحى. وسبق ذلك قصف للحوثيين على مواقع المقاومة في مديرية حيس.