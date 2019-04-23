وبعد صدور نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي أظهرت موافقة الأغلبية، قال السيسي في تغريدة على الحساب الرسمي له في تويتر: "تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى الذى أبهر العالم بوعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة".

وأضاف الرئيس المصري أن "ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم حين شاركوا فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسي والدستوري سيُسجل بحروف الفخر فى سجل أمتنا التاريخي".

وأعلنت الهيئة، الموافقة على التعديلات الدستورية بعد أن بلغت نسبة المصوتين بـ" نعم"، 88.33 بالمئة من أصوات الناخبين.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44.33 بالمئة.

وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.

ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أغضاء البرلمان المكون من 596 عضوا.

ومن بين التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.