وقال السيسي في افتتاح أعمال قمة الترويكا الأفريقية (مصر وجنوب أفريقيا ورواندا) ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي (الكونغو) إن اجتماع اليوم يستهدف التوصل إلى حلول سياسية وعودة الاستقرار إلى ليبيا في إطار العمل على إيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.

ولفت السيسي إلى أن ليبيا تعرضت في السنوات الماضية إلى مخاطر كبيرة، من بينها الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والاستقواء بالقوى الخارجية.

وأكد السيسي على حق جميع أبناء ليبيا في استعادة دولتهم والبدء في مرحلة جديدة من إعادة بناء وطنهم، داعيا إلى إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية الليبية من أجل تلبية احتياجات الشعب الليبي.

كما دعا المجتمع الدولي إلي تحمل مسئوليته واستئناف الحل السياسي والعودة إلي المفاوضات السياسية من خلال قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف السياسية الليبية.

وبدأ الجيش الوطني، بناء على أوامر من قائده المشير خليفة حفتر، هجوما قبل أكثر من أسبوعين لتطهير طرابلس من الميليشيات، ونجح في استعادة مناطق استراتيجية حول العاصمة.