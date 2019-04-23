وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول إضافة إلى التعاون الفني وتدريب الدبلوماسيين وذلك بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وجنوب السودان.

وتبادل وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزير المالية والتخطيط في جنوب السودان سلفاتوري قرنق مابيوديت اتفاقية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وأخرى حول تجنب الإزدواج الضريبي.

فيما تبادلت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي مذكرات التفاهم الثلاث بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة الدخول والتعاون الفني وتدريب الدبلوماسيين مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان نيال دينق نيال.

وحضر مراسم تبادل الاتفاقيات والمذكرات من الجانب الإماراتي، وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي و رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون خليفة المبارك ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

ومن جانب جنوب السودان، حضر الوزير في مكتب الرئيس ماييك أيي دينق، ووزير النفط أزيكيل لول جاتكوث ونائب وزير العمل والخدمة العامة والتنمية البشرية بابا ميدان كوني وسفير جنوب السودان لدى الإمارات دينق دينق نيال.