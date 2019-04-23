وقال الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء، في تغريدات على موقع "توتير": "أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات. وزارة اللامستحيل. وزارة غير تقليدية بدون وزير، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

وأوضح حاكم دبي أن وزارة اللامستحيل "ستبدأ عملها على عدة مشاريع. منها تقديم خدمات استباقية للجمهور وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقايق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات".

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن "المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها، والمستحيل ليس في قاموسنا وليس جزءا من تفكيرنا ولن يكون جزءا من مستقبلنا".