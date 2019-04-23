وقال المتحدث العسكري، اللواء أحمد المسماري، الاثنين، إن الجيش يستدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات جديدة في طرابلس، مشيرا إلى أنه سيستخدم المدفعية والمشاة في الأيام المقبلة.

وبدأ الجيش الوطني، بناء على أوامر من قائده المشير خليفة حفتر، هجوما قبل أكثر من أسبوعين لتطهير طرابلس من الميليشيات، ونجح في استعادة مناطق استراتيجية حول العاصمة.

وفيما يتعلق بسير المعركة على الأرض، أشار المسماري إلى أن معركة "طوفان الكرامة" تسير "على نحو جيد" في كل الجبهات، وتحقق قوات الجيش "تقدما ميدانيا ممتازا".

وتابع: "لم ينفذ سلاح الجو (الاثنين) أي طلعات بسبب الغبار والرياح القوية، ولكننا نركز على معسكرات الميليشيات الإرهابية المعروفة لدينا، وأي موقع يصل إليه الجيش لن يتراجع عنه".

كما بيّن أن تواجد المدنيين والكثافة السكانية العالية في بعض مناطق الاشتباك "تحول دون سرعة إنجاز مهمة الجيش في تحرير طرابلس".

وأدرف المسماري قائلا: "لهذه الغاية اعتمدنا الزج بالتنسيق الثاني، لتعويض غياب الأسلحة الثقيلة واستخدام القوة المفرطة في هذه المواقع".

وأشار إلى توفر معلومات عن نقل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراتة، لتأخذ دور العاصمة، متوعدا باجتثاث بؤرة الإرهاب وبأنه "لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا".

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى حفتر، معترفا بدروه "الكبير في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية".