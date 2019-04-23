وتتجه الحكومة إلى استبدال مركبات "التوكتوك" بسيارة نقل جماعي مدمجة "فان"، في إطار مشروع للنهوض بخدمات النقل ووضع حد لما تتسبب به العربة ذات العجلات الثلاث من فوضى وازدحام.

ودعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، إلى عرض تصور متكامل عن مشروع استبدال "التوكتوك" بسيارات "فان".

وبحسب موقع الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فإن الحكومة تنوي إحداث هذا الانتقال في إطار مبادرة يدعمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع إعطاء حوافز للمستفيدين.

وحث مدبولي، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، على تطبيق منظومة الغاز الطبيعي على كل سيارات "الفان" التي سيتم طرحها خلال هذا المشروع، فضلا عن إطلاق حملة للترويج لهذه المباردة قبل تنفيذها

وجرى خلال اجتماع اللجنة، استعراض كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع وجدواه الاقتصادية منه، إلى جانب التأثيرات المنتظرة على الفئات المستهدفة.