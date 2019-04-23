وشملت قرارات الإعفاء: عبد الباقي حمدان كبير السفير لدى زيمبابوي، والصادق بخيت الفقيه السفير لدى إثيوبيا، وعبد العظيم الشيخ القنصل في مدينة أسوان المصرية، وسناء حمد العوض السفير لدى تايلاند، وعبدالله حسن عيسى السفير لدى رواندا، وجعفر محمد آدم السفير لدى النجير.

كما ضمت قرارات الإعفاء مدير إدارة الطيران الرئاسي، إبراهيم الخضر.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان قرارا بمراجعة "إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وعائدات الصادر في بنك السودان"، كما وجه المجلس اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة.

وكان المجلس الانتقالي قد أصدر الأسبوع الماضي حزمة إجراءات اقتصادية، في إطار محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.

وقال المجلس في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتبارا من مطلع أبريل الحالي، الذي شهد عزل الرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما.

وأضاف البيان أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك.