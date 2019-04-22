وأوضح كباشي أن المجلس العسكري "متواصل مع الجميع للتوصل إلى توافق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة مدنية".

وقال الناطق باسم المجلس الانتقالي إن "تحالف قوى الحرية والتغير أعلن أمس (الأحد) تعليق التواصل مع المجلس الانتقالي، بالرغم من أن التحالف سلم رؤيته في وقت مبكر للجنة السياسية، وهي قيد الدراسة من رؤى القوى السياسية والمكونات الأخرى".

وتابع: "يؤكد المجلس العسكري الانتقالي التواصل مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وصولا للتوافق المنشود بشأن متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المدنية".

وفي وقت سابق، شددت قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان، على استمرار الاعتصامات الجماهيرية أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، إلى حين "تحقيق أهداف إعلان الحرية والتغيير".

ورفض البيان "بشكل قاطع" ما سماه "امتداد الحكم العسكري لحكم عسكري آخر"، وأي تواصل مع من سماه "الحرس الشمولي القديم"، أو التفاوض مع سلطة "تمثل النظام القديم الجديد".

كما أعلن حزب الأمة القومي السوداني، الاثنين، رفضه المشاركة في الحكومة الانتقالية المقبلة، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.