ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث قوله، إن التحقيقات الأولية في هذه العملية أسفرت عن النتائج الآتية:

أولا: اتضح من إجراءات التثبت من هويات الجناة بأنهم كل من:

1 – المواطن / عبدالله حمود محمد الحمود، هوية وطنية رقم ( 1091900215 ).

2 – المواطن / عبدالله إبراهيم محمد المنصور، هوية وطنية رقم ( 1061290597 ) .

3 – المواطن / سامر عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1186017529).

4 - المواطن / سلمان عبدالعزيز عبدالكريم المديد، هوية وطنية رقم ( 1111552699 ) وجميعهم ينتسبون للفكر الضال وينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

ثانيا: تمكنت التحريات وإجراءات الاستدلال من تحديد استراحة في حي (الريان) في محافظة الزلفي مستأجرة باسم (عبد الله الحمود) أحد الجناة الأربعة، اتخذوا منها وكرا للإعداد والتخطيطي للهجوم الفاشل، وقد عثر بداخلها على ما يشبه معمل لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

ثالثا: أسفرت نتائج الفحص والتفتيش لموقع الجريمة والاستراحة من العثور على المضبوطات التالية:

عدد (5) أحزمة ناسفة، منها (4) كان الجناة يرتدونها، وآخر داخل السيارة، وتحتوي الأحزمة على مفاتيح تفجير وقنابل بداخلها مسامير تستخدم كشظايا.

عدد (64) قنابل يدوية محلية الصنع، تحتوي على عدد (25) أكواع سباكة مشركة.

عدد (61) ماسورة سباكة مشركة، منها (9) في طور تجهيزها كقنابل أنبوبية، بالإضافة إلى عدد (3) جوالات مشركة.

عدد (3) قدور ضغط مشركة وجاهزة للتفجير.

عدد (2) سلاح رشاش كلاشنكوف، وعدد (6) مسدسات، وعدد (11) سلاح أبيض وساكتون صيد هوائي، وسلسلة قتالية.

أربعة أكياس تحتوي على أسمدة عضوية يتجاوز وزنها (74.900) كجم.

مجموعة أوعية زجاجية مخبرية، وعدد من الأوعية البلاستيكية، ومجموعه من العبوات المعبأة بمواد كيميائية سائلة، وكرتون أعواد كبريت، وصاعق متفجر محلي الصنع، ومجموعة مسامير تم تجهيزها كشظايا.

جهازي اتصال لاسلكي، وجهازا كمبيوتر محمول.

مجموعة من بطاقات الصراف الآلي، وبطاقتين هوية وطنية، ومبلغ مالي يقدر بمئتين وثمانية وعشرين ريالا.

ورقة مدون عليها وصية لأحد الجناة.

عدد من المنشورات والأقراص الضوئية (CD) ذات محتوى مرتبط بتنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت رئاسة أمن الدولة السعوية في بيان: كشف العمل الجبان الذي أقدمت عليه هذه المجموعة الإرهابية وما ضبط بحوزتهم من أسلحة ومواد متفجرة عما تضمره أنفسهم من خسة وغدر وحقد وإجرام متأصل يقودهم في ذلك فكر مريض جعل منهم مطايا لتنظيمات ظلامية لا تؤمن إلا بسفك الدماء وإزهاق الأرواح البريئة والإفساد في الأرض وهو ما كانت تهدف إليه العناصر الإرهابية من خلال هذه العملية.

وأكدت رئاسة أمن الدولة على مواصلتها بكل عزيمة وإصرار في التصدي لهذه المخططات الإجرامية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.