وقال المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة: "نتيجة لمتابعة جهاتها المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها".

وعلى أثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بالرئاسة فجر الاثنين عملية أمنية استباقية نتج عنها القبض على الآتية أسماؤهم، وفق ما بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الاثنين.

1 ـ فيصل بن محمد الخضير ( سجل مدني رقم 1092668779 ).

2 ـ عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور ( سجل مدني رقم 1030383762 ) .

3 ـ أيوب بن عبدالرحمن الداود ( سجل مدني رقم 1063404170 ).

4 ـ عبدالرحمن بن عبدالله الداود ( سجل مدني رقم 1005509185 ).

5 ـ عبدالرحمن بن حمود الحمود ( سجل مدني رقم 1078880588 ).

6 ـ مصعب بن مد الله المديد ( سجل مدني رقم 1081019414 ).

7 ـ عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي ( سجل مدني رقم 1133999456 ).

8 ـ عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1032693382).

9 ـ عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش ( سجل مدني رقم 1101832705).

10ـ محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ( سجل مدني رقم 1029196704).

11ـ عبدالرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ( سجل مدني رقم 1075144194).

12 ـ صايل بن صالح بن زيد العليق ( سجل مدني رقم 1110364401).

13ـ زيد بن عبدالله بن ناصر العصيمي ( سجل مدني رقم 1007038043).

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التي تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره.