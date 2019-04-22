ونشر الشيخ محمد بن راشد الصورة، معلقا عليها بالقول: "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات (...) ليس هذا مستوانا ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

وأضاف: "أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الامارات في أحد مراكزهم. عاد الفريق بهذا التقرير. أضعه أمام الجميع بكل شفافية، وأقول لجميع من في الحكومة، لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية".

وقال التقرير الذي نشره حاكم دبي على حسابه، إنه فيما يتعلق بالخدمات "لا توجد معايير ومقاييس للخدمة، تبين مدى التزام المركز بمعادلة سعادة المتعاملين"، وأن "مدة انتظار المتعاملين كبيرة لإنجاز الخدمات".

كما أكد التقرير، على "حاجة موظفي المركز إلى مزيج من بناء القدرات فيما يتعلق بسلوكيات الموظفين، وآليات التعامل مع المتعاملين".