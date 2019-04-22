وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في اليمن، إن المعارك مستمرة في جبهات القتال، إذ شهدت جبهة عزاب - بيت الشريك مواجهات، هي الأقوى، فيما صدت القوات المشتركة، هجوما للمليشيات في جبهة قرين الفهد – الوطيف.

وامتدت المعارك، مساء الأحد، إلى مناطق شليل وبيت الشرجي في منطقة العود.

وفجرت مليشيات الحوثي جسرا يربط بين الوطيف ونقيل الخشبة، وهو منحدر جبلي يربط العود بمحافظة إب، وذلك في محاولة لوقف تقدم القوات المشتركة باتجاه المحافظة.

واصطفت مئات الشاحنات العالقة، وهي محملة بالبضائع القادمة من ميناء عدن والمتجهة إلى صنعاء ومحافظات الشمال، بعد أن فجر الحوثيين الجسر القريب من جبهة حمك الحدودية بين الضالع وإب.

وفي سياق آخر، شهدت أبواب المعسكرات ومكتب الإدارة المحلية في الضالع، إقبالا كبيرا من آلاف المتطوعين، الذين يطالبون بتسليحهم وترتيب نقلهم إلى الجبهات، للقتال إلى جانب القوات المشتركة.

وتبعد جبهات القتال عن مركز المحافظة من 40 إلى 50 كلم، كما نظم الأهالي قوافل إمداد شعبية للمقاتلين في جبهات العود ومريس.