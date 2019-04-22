وقالت مصادر ميدانية، إن الميليشيات قصفت مواقع قوات المقاومة المشتركة في شرق كل من مدينتي "الصالح" و"الدريهمي"، فضلا عن إطلاق نيران أسلحتها على مواقع المقاومة المشتركة والمدنيين في مركز مديرية "حيس" و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه.

وأفادت المصادر أن المليشيات تدفع بعتاد قتالي جديد باتجاه منطقة "الجبلية" الواقعة جنوبي التحيتا.

كما أشارت إلى إصابة طفل في التحيتا برصاص قناص حوثي.