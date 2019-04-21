ورجحت الوكالة الوطنية للأنباء، أن تكون الطائرة التي كانت تقوم برحلة رقم KU501، قد تعرضت لصاعقة رعدية ضربتها على ارتفاع 8 آلاف قدم، خلال هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي، مما أدى إلى تضرر مقدمتها.

وتعكف مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت بإجراء الفحوص الفنية للطائرة للوقوف على أساب تضررها، علما بأن الطائرة حطت في المطار بسلام.

وأعلنت الخطوط الجوية الكويتية، هبوط طائرتها بسلام بعد ارتطامها بشكل مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضحت الشركة في بيان، أن طائرتها من طراز "إيرباص إيه 320" المتجهة إلى بيروت، "تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، ويجري العمل على إصلاحها من الفرق الفنية التابعة للشركة".

وتوقعت الشركة عودة الطائرة من بيروت إلى الكويت مساء الأحد، مشيرة إلى أنه تم نقل ركابها إلى أحد الفنادق في العاصمة اللبنانية.

ويضرب لبنان لليوم الثالث على التوالي، منخفض جوي غير مسبوق، مصحوبا برياح باردة وهطول للثلوج على المرتفعات الجبلية في جميع أنحاء البلاد.

وتساقطت الثلوج للمرة الأولى منذ سنوات في أواخر شهر أبريل، ووصل ارتفاعها إلى 900 متر فوق سطح البحر. وعادة لا تتساقط الثلوج في مثل هذا الوقت من العام.