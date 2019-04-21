وأوضحت وكالة أنباء البحرين، أن ذلك جاء "تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".

وأضافت: "يأتي الأمر السامي استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة، من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد".

وكان ملك البحرين قد أصدر توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية، بأنه "وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

وكلف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية، وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.