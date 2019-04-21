وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، أن الجهات الأمنية بالرئاسة عند الساعة (9:49) من صباح الأحد، تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وأشار إلى أن مجموعة إرهابية "هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه، وقد تصدت قوات رئاسة أمن الدولة للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف، ما أسفر عن مقتلهم جميعا وعددهم أربعة إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على إثرها حاليا العلاج اللازم".

وأكد المتحدث أن الأجهزة الأمنية المختصة "ما تزال تباشر مهامها في الموقع، للتعامل مع ما بحوزة الإرهابيين من مواد متفجرة، ورفع الآثار المتخلفة عنهم"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان لاحقا عن المستجدات".