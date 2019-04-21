وانطلق تصويت المصريين في الخارج بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يوم الجمعة الماضي، وسينتهي الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فسيستمر حتى يوم غد الاثنين.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها للناخبين عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وتغلقها عند حدود التاسعة مساء.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، إن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، أن عمل اللجان يبدأ من التاسعة صباحا، كل يوم على مدى 3 أيام، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلق، إلى حدود الساعة، أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء بمختلف المحافظات.

وكان البرلمان المصري وافق بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائبا لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خمس نواب في البرلمان المكون من 596 عضوا.

وتنص أبرز التعديلات الدستورية التي يجري التصويت عليها، على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

ومن بين التعلدليلات أيضا تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25 في المئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

وتتضمن التعديلات أيضا تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.