وأشار المسماري إلى أن الميليشيات تحاول اختراق صفوف قوات الجيش بكافة الطرق، مضيفا أن طيران الجيش الوطني الليبي يقدم كل الإسناد للعمليات البرية.

وأعاد اللواء المسماري التأكيد على أن هدف حملة الجيش الليبي هو القضاء على الإرهابيين والميليشيات المتشددة في العاصمة طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي قد اتهم تركيا بنقل مقاتلين من جبهة النصرة الموالية لتنظيم القاعدة من سوريا للقتال مع الميليشيات في طرابلس ضد الجيش الوطني.

وأوضح المسماري أن الجيش الليبي بات "يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية."

وأضاف أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"، متعهدا بالقضاء على أحلام تنظيم القاعدة ومموليه في ليبيا.