وأضاف التلفزيون أن حيواني هو نائب سابق لمحافظ البنك المركزي، وقال أيضا إن بن صالح عين محمد وارت مديرا عاما جديدا للجمارك.

يأتي تعيين عمار حيواني وسط استمرار المظاهرات في الجزائر، فمنذ 22 من فبراير، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد، ولم تنجح استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إخماد غضب الشارع.

وقدمت السلطات تنازلا جديدا لمطالب الشارع، هذا الأسبوع، وغيرت رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته.