وقال القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" صديق يوسف لفرانس برس "المجلس العسكري سيعقد مباحثات مع التحالف اليوم".

وكان قادة الاحتجاجات قالوا، الجمعة، إنهم سيكشفون الأحد تشكيلة "المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين" والذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي.

ويضغط قادة الاحتجاجات المستمرة منذ 4 أشهر في أنحاء البلاد وأدت لإطاحة البشير، على المجلس العسكري منذ أيام لتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع أحد قادة تجمع المهيين، لـ"فرانس برس" أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".