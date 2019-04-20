وكالات - أبوظبي أطلق حرس الحدود الإسرائيلي النار على فلسطيني كان يحمل سكينا ويريد استهداف عدد من عناصره قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابته بجروح، وفقما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت.
وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في رسالة عبر تطبيق واتساب إن "فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاماً ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود) وهو يحمل سكيناً".
وأضاف أن "أفرادا من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه"، مشيرا إلى أن "أياً من العناصر لم يصب".
ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنّ الفلسطيني في حالة "حرجة".