وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد في رسالة عبر تطبيق واتساب إن "فلسطينيا يبلغ من العمر 20 عاماً ومن قرية سنيريا اقترب من عناصر (حرس الحدود) وهو يحمل سكيناً".

وأضاف أن "أفرادا من القوات الموجودة أطلقوا النار عليه وأصابوه"، مشيرا إلى أن "أياً من العناصر لم يصب".

ووفق الإذاعة الإسرائيلية العامة، فإنّ الفلسطيني في حالة "حرجة".