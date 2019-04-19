وأوضح المسماري في إفادة يومية عن سير العملية العسكرية التي أطلقها الجيش قبل أسبوعين لتحرير العاصمة من الميليشيات إن "تركيا نقلت عناصر من جبهة النصرة في سوريا إلى جبهات طرابلس لمواجهة الجيش الوطني".

وقال المتحدث إن الجيش الليبي بات "يحارب دولا تقف وراء الميليشيات والتنظيمات الإرهابية."

وأضاف المسماري أن الجيش يواصل رصد "تحركات التنظيمات الإرهابية في ليبيا"، متعهدا بالقضاء على أحلام تنظيم القاعدة ومموليه في ليبيا.

وفي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، أطلق قائد الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة"، التي تهدف إلى تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات.

وفي 2014، قاد المشير خليفة حفتر الجيش الوطني الليبي ليحرر مدينة بنغازي في الشرق بعد 3 سنوات من القتال ضد الميليشيات المسلحة، ثم سيطر هذا العام على الجنوب بما فيه من حقول نفط.