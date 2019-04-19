ونقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن الاتصال الذي أجري الاثنين الماضي تطرق إلى سبل إقامة نظام ديمقراطي مستقل في ليبيا.

وبحسب ما نقلت الوكالة، فإن ترامب أكد على دور حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين مصادر النفط في ليبيا.

ويأتي إفصاح البيت الأبيض عن هذه المكالمة بعد يوم من رفض الولايات المتحدة وروسيا تأييد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في ليبيا في الوقت الحالي.

وقبل أسبوع، التقى حفتر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة القاهرة، وبحث الطرفان سبل مكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق من شهر أبل الجاري، أطلق قائد الجيش الليبي معركة لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات التي تسيطر عليها.