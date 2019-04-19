وقالت الخلية إن العملية النوعية، دمرت مستودعات بداخلها أسلحة وأعتدة ومعدات مختلفة في إحدى الوديان بالحويجة في المحافظة، مشيرة إلى أن المجموعة الإرهابية هي التي أقدمت على تفجير عبوة ناسفة استهدف قطعاتها في القضاء خلال اليومين الماضين.

وأضافت خلية الإعلام الأمني، أن قوة أخرى من جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت عملية غربي قضاء الرطبة في محافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 إرهابيا، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية النوعية، بعد يوم على هجوم استهدف إحدى مركبات الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك شمال العراق، راح ضحيته ضابط في الشرطة العراقية وأصيب اثنان من عناصرها.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم توجه السلطات العراقية اتهاما إلى أحد.

وتلقى تنظيم داعش الإرهابي خلال الأيام الماضية ضربات قوية إثر غارات شنها سلاح الجو العراقي في كركوك، أدت إلى مقتل 14 مسلحا من تنظيم داعش.