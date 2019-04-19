وأفاد بيان صادر عن التجمع، الجمعة، أنه سيتم الإعلان عن "الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

ودعا التجمع الدبلوماسيين لحضور مؤتمر صحفي، مساء الأحد، سيتم فيه الكشف عن تشكيل المجلس، وسيعقد خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ السادس من أبريل.

ويضغط التجمع الذي نظم التظاهرات المستمرة منذ 4 أشهر في أنحاء البلاد التي أدت لإطاحة البشير، على المجلس العسكري منذ أيام مطالبا بحله وتسليم السلطة لمجلس مدني.

وأكد أحمد الربيع أحد قادة التجمع، لـ"فرانس برس" أن "هذا المجلس السيادي المدني بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي".