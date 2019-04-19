وبحسب مؤسسة "دي إكس إي" الفرنسية، فإن 25 ألفا من رؤوس الدجاج جرى تكديسها في مكان ضيق للغاية، حتى إنها لم تعد تجد فُسحة للحركة.

ومن الأمور التي تبعث على القلق الصحي، هو أن الدجاج الذي تجري تربيته في المكان، يظهر على ريشه بوضوح نوع من الحشرات المصاصة للدماء.

ويقول خبراء إن هذه الحشرات تنقل عشرات الأمراض، ومنها الأنفلونزا والسالمونيلا، فضلا عن أن الطيور تصاب بفقر في الدم حين تتعرض للسع الحشرة المؤذية بشكل مستمر.

وفي بعض اللقطات، تبدو دجاجات كثيرة وقد فقدت الجزء الأكبر من الريش الذي يكسوها، بسبب اجتياح الحشرات المتطفلة، فيما تصاب الطيور بإجهاد حاد جراء التعرض للسع، وتنفق الكثير من الرؤوس بسبب الوضع الكارثي الذي تعيش فيه.

واعتبر مدافعون عن حقوق الحيوان الفيديو "فضيحة" لسلسلة "كي إف سي" الشهيرة، التي تمتلك آلاف الفروع في عدد كبير من دول العالم.

وتقود منظمات مدافعة عن حقوق الحيوانات جهودا لإبراز الظروف القاسية التي تتربى فيها الحيوانات، في مسعى توعوي ضد الإساءة إلى هذه الكائنات، أو لحث الناس على التحول إلى نظام غذائي نباتي.