وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان قرار أعفى بموجبه وزير الخارجية المكلف من مهامه كوكيل لوزارة الخارجية.

وردا علي أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، قال الناطق الرسمي بإسم المجلس شمس الدين كباشي إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري الى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وقال كباشي إن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وأنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.