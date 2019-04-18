وحذت المنظمة مما سمته "أسوأ تفشٍ للكوليرا بالعالم"، في الوقت الذي تعاني المنظمات الإغاثية باليمن من صعوبة الوصول إلى قرابة 40 ألف شخص يشتبه في إصابتهم بالمرض.

وأشارت المنظمة في بيان إلى تزايد عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالكوليرا، موضحة أنه من المحتمل أن يُفاقم موسم الأمطار الوشيك بانتشار المرض، بسبب الفيضانات وتلوث مصادر المياه".

وأكدت المنظمة الدولية وفاة أكثر من 3 آلاف شخص منذ بدء تفشي المرض عام 2016.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت تحقيقا صادما عن تعمد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، منع شحنة محملة بلقاحات الكوليرا من الوصول إلى صنعاء، بينما كان الوباء يفتك باليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.