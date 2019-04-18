وصدر البيان بمناسبة رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إلى السعودية، حيث عقد مباحثات مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال البيان إن الزيارة تأتي في إطار "الروابط التاريخية المتينة" التي تجمع بين السعودية والعراق، و"ترسيخا للعلاقات وللرغبة المشتركة للدفع بها نحو آفاق أوسع..".

كما تأتي في سياق استثمار "للإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية"، وفق البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وعقد الملك سلمان وعبدالمهدي "جلسة مشاورات تم خلالها بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين..".

كما "تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي".

وأكد العاهل السعودي ورئيس الوزراء العراقي "على العلاقات التاريخية والدينية والاجتماعية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية وأهمية استثمار هذا الإرث السياسي والتاريخي والديني، وتعزيز العلاقات انسجاماً مع توجه القيادتين".

كما التقى عبدالمهدي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

وعلى هامش الزيارة، تم عقد الاجتماع الأول للجنة الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية، برئاسة وزيري خارجية البلدين.