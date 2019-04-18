وحسب وكالة الأنباء السودانية، قدم رئيس المجلس العسكري الانتقالي للوفد شرحا حول تطورات الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن السلطة ستنقل للشعب في أقرب وقت ممكن.

وأشار البرهان إلى العلاقات المتجذرة بين الخرطوم وجوبا، وأمن على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

وأوضح مييك أيي دينق، وزير رئاسة الجمهورية بجنوب السودان، أن الوفد قدم تنويرا لرئيس المجلس العسكري حول جهود الرئيس سلفاكير في إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الإفريقي.

وأكد الوفد أن السودان يظل هو الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان، مشيرا للجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.

والتقى الوفد بالفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي .