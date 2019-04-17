وأوضحت بلاتمان أن هذا هو "ما تدعمه فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي".

كما دعت كل القوى الفاعلة في السودان إلى "تحديد مشروع مشترك لحكم ديمقراطي شامل، واختيار فريق حكومي متخصص قادر على إجراء الإصلاحات اللازمة، ومجابهة التحديات التي تواجه السودان".

وجاءت تصريحات السفيرة الفرنسية خلال اجتماع جمعها بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي "أحاطها بالتزام المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وكفالة الحريات الأساسية لكل السودانيين، وحرصه على تقديم كل الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوداني للعدالة".

وشددت السفيرة على ضرورة عدم اللجوء إلى العنف ضد التظاهرات والتجمعات السلمية في أنحاء البلاد.