وقال سالفيني في مقابلة إذاعية، إن "تسلل الإرهابيين لم يعد خطرا، وإنما أصبح مؤكدا. ومن ثم واجبي أن أكرر أنه لن يُسمح برسو السفن على الشواطئ الإيطالية".

وتأتي تصريحات سالفيني بعد يومين فقط من تهديد رئيس حكومة الوفاق الليبية في طرابلس فايز السراج، بإطلاق المهاجرين للوصول إلى سواحل أوروبا، بعد أن ضيق الجيش الوطني الليبي الخناق على ميليشيات العاصمة.

وقال السراج في تصريحات لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، الاثنين، إن "الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو السواحل الأوروبية".

وبدأ الجيش الوطني الليبي منذ نحو أسبوعين عملية عسكرية واسعة للقضاء على ميليشيات طرابلس، بعد أن استنفدت العملية السياسية كل السبل للخروج من الأزمة المستمرة في البلاد منذ عام 2011، وسط رفض الميليشيات إلقاء سلاحها.

ويرى مراقبون للمشهد الليبي أن تلويح السراج بورقة المهاجرين في وجه أوروبا في هذا التوقيت بالتحديد، يعود إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز في طرابلس بالمهاجرين غير الشرعيين من أنحاء أفريقيا.

وتعكس تصريحات السراج صعوبة المأزق الذي تعيشه حكومته هذه الأيام في ظل تقهقر الميليشيات المسلحة في طرابلس، المدعومة من قطر وتركيا، بالتزامن مع التقدم الذي يحرز الجيش الوطني الليبي في المعركة ضد هذه الميليشيات.