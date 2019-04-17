ويظهر الفيديو شابا يحمل سكينا من الحجم الكبير اقتحم بنكا في منطقة "بلاصا طورو"، ثم طالب الموظفين بتسليمه الأموال، في مشهد يشبه مشاهد الإثارة في الأفلام السينمائية.

وفشلت العملية بعدما حوصر اللص داخل البنك وجرى استدعاء رجال الأمن، فيما كان أحد الموظفين يصور عملية السرقة بواسطة هاتفه النقال من الطابق العلوي.

واستسلم اللص، في نهاية المطاف، لرجال الشرطة، حيث وضع سلاحه الأبيض جانبا واستلقى على الأرض، تمهيدا لاعتقاله.

وقال المصدر إن الشرطة في طنجة اعتقلت، الثلاثاء، شابا في مقتبل العمر حاول السطو على وكالة بنكية، مضيفا أن "حارس الأمن الخاص بالوكالة وأحد الزبائن تمكنا من مغادرة البنك، وإغلاق الباب على المعتدي لمحاصرته إلى حين قدوم العناصر الأمنية".

وتابع: "كشف السارق لمحققي الشرطة، بعد إلقاء القبض عليه في عين المكان، أن محاولته جاءت من أجل الحصول على أموال تمكنه من علاج والده المريض بالسرطان".

وجرى وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث معه لمعرفة حقيقة الدوافع وخلفيات عمليته.