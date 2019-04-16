وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن المحكمة المصرية حددت جلسة يوم 12 مايو للنطق بالحكم على جميع المتهمين وعددهم 11 متهما.

ويواجه المتهمون اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وفي ديسمبر الماضي، أحال النائب العام المصري 11 متهما للمحاكمة الجنائية، على خلفية الهجوم، الذي وقع أواخر 2017.

ووقع الهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، يوم 29 ديسمبر 2017، وخلف 10 قتلى.

وقام مسلح بإطلاق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وضبط مع المهاجم "سلاح آلي و5 خزائن تحوي 150 طلقة، وعبوة متفجرة، كان يحاول إلقاءها على الكنيسة.