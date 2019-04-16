وجاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وقال وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان "إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر توجيهاته إلى جهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية".

وتابع الشبانة أن هذه الخطوة "تؤكد حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كافة الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان الشقيق".

وجدد مجلس الوزراء السعودي "تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق، ودعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات".