وأنهى مجلس النواب اليمني، الثلاثاء، جلسته غير الاعتيادية التي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت وصدر عنه بيان ختامي أكد على أهمية تخليص اليمن من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وعلى المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

واعتبر البرلمان أن كل الاجراءات الصادرة من المليشيات في مناطق سيطرتها في حكم العدم، داعياً كافة أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة المليشيات غلى التصدي للمتمردين.

وقدم مجلس النواب اليمني الشكر والامتنان لدول التحالف بقيادة السعودية على تجاوبها مع دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي داعياً دول التحالف إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن ودعم الشرعية السياسية .

وأدان مجلس النواب في بيانه اعتداءات المليشيات الحوثيه المتكررة على السعودية، بما في ذلك استهداف المدن والمقدسات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دعم الشرعية وإلزام المليشيات الحوثية بتنفيذ اتفاق الحديدة بدون مزيد من المماطلات.

وعبر البيان عن إدانة ممارسات المليشيات في تكريس الطائفية والتغيير الفكري والمذهبي، مشدداً على تثمين استضافة السعودية مئات الآلاف من أبناء الشعب اليمني في موقف من المواقف التي تسجلها القيادة السعودية تجاه اليمن.

وكان مجلس النواب انتخب سلطان البركاني رئيساً للمجلس، كما تم تعيين ثلاثة نواب لرئيس مجلس النواب، وكان البرلمان قد عقد جلساته بناء على قرار جمهوري أعاد إلى اليمن السلطة التشريعية التي تعطلت بعد اندلاع الحرب في 2015.