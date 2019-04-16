وهتف متظاهرو الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية، شعارات تشير إلى سقوط الحكومة، مثل "سقطت سقطت ياكيزان" في إشارة إلى أعضاء حزب المؤتمر الوطني.

ويظهر على الفيديو المتظاهرون يحملون علم بلادهم ويرفعون شارة النصر، وذلك بعد أيام قليلة على إعلان عزل الرئيس عمر البشير، الذي ظل يحكم البلاد لنحو 30 عاما.

وأدت المظاهرات الشعبية التي اندلعت ضد نظامه منذ ديسمبر الماضي، إلى نهاية حكم البشير، الذي أعلن وزير دفاعه آنذاك عوض بن عوف، عزله واعتقاله في مكان آمن.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي خرج السودانيون في مظاهرات ضد الحكومة التي رفعت أسعار الخبز، لكن سرعان ما تحولت التظاهرات إلى احتجاجات تطالب بإزاحة البشير ومن معه.

ويواصل السودانيون الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، في وقت يطالب فيه تجمع المهنيين، وهو جماعة الاحتجاج الرئيسية في البلاد، بتسليم السلطة فورا لحكومة مدنية متوافق عليها، تدير الفترة الانتقالية، مع مجلس انتقالي مدني، تحت حماية القوات المسلحة.

وتعهد المواطنون والمواطنات بمواصلة الاعتصام والاحتجاج، إلى حين تحقيق أهداف الحراك الشعبي.