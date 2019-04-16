وقال الطيب: "أشعر بالحزن تجاه حريق كاتدرائية نوتردام في باريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية. قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كل الدعم".

وكتب حساب الأزهر في تويتر تغريدة شيخ الأزهر باللغتين العربية والفرنسية.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء غابريل بلوس، لوكالة فرانس برس، إنه "تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها".

واندلع الحريق الضخم، الذي لم تعرف أسبابه حتى الساعة، قبيل الساعة السابعة مساء في الكاتدرائية الباريسية التاريخية، وأدت النيران إلى انهيار برج الكاتدرائية التي شيدت بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر والبالغ ارتفاعه 93 مترا.

وشارك حوالي 400 شخص من رجال الإطفاء في إخماد النيران، ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهو ما تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف الليل.

وأفادت فرق الإطفاء أن الحريق "مرتبط على الأرجح" بورشة الترميم التي تشهدها الكاتدرائية، البالغ عمرها 850 عاما، والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ العام 1991.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في الموقع قبيل منتصف الليل بقليل "تفادينا الأسوأ".

وأضاف أن فرنسا ستطلق حملة لإعادة بناء الكاتدرائية، بما في ذلك جهود لجمع التبرعات ومناشدة الموهوبين من أنحاء العالم للمساهمة.

وأكد ماكرون، الذي بدا متأثرا بشدة: "سنعيد بناءها معا. ستكون بلا شك جزءا من المصير الفرنسي ومشروعنا للسنوات القادمة".