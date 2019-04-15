وقال بيان صادر عن المجلس إن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الاإنتقالي أصدر عددا من المراسيم والقرارت تم بموجبها ترقية عدد من الضباط إلي رتبتي الفريق أول والفريق، وإعادة تشكيل رئاسة الأركان المشتركة.

وأضاف المجلس العسكري في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.

كما عين الفريق أول بحري ركن عبد الله المطري الفرضي مفتشا عاما للقوات المسلحة، والفريق الركن آدم هارون إدريس رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق طيار ركن محمد علي محمد محمود رئيسا لأركان القوى الجوية.

وتم تعيين الفريق بحري ركن مجدي سيد عمر مرزوق رئيسا لأركان القوات البحرية، واللواء الركن حذيفة عبدالملك أحمد الشيخ رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية بالإنابة.

كما قرر المجلس العسكري تعيين اللواء أحمـد خليفة أحمـد الشامي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة.