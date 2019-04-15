وقالت مصادر في صنعاء إن ميليشيا الحوثي كثفت من نقاطها الأمنية في شوارع العاصمة صنعاء، حيث استحدثت نقاط تفتيش جديدة في شوارع حدة والزبيري وعصر وخولان والستين والأصبحي والتحرير.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية عقب تعرض القيادي الحوثي طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الانقلاب لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين، أطلقوا صاروخا أثناء مرور موكبه في منطقة حدة في العاصمة صنعاء.