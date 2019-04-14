وأضاف المراسل أن الطيار نجا من حادث التحطم لأنه قفز من المقاتلة قبل سقوطها باستعمال مظلته.

وتخوض قوات الجيش الليبي منذ أيام عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة الليبية من الميلشيات والجماعات المسلحة التي تلقى دعما خارجيا.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المساوي، أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة مع الجماعات الإرهابية، التي تحصل على دعم مباشر من تركيا.

وأوضح المسماري أن هناك قوارب تبحر من تركيا محملة بالسلاح والعتاد والإرهابيين، تمر بمالطا وصولا لمصراتة، مضيفا " تنقل رحلات جوية من تركيا مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا".

وأشار المسؤول الليبي إلى تزايد أعداد الإرهابيين الأجانب في ليبيا، موضحا: "نتوقع في الأيام القادمة وقوع عمليات انتحارية وتفخيخ، ولكن قواتنا الوطنية المسلحة قادرة على التعامل معها".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق المشير خليفة حفتر معركة "طوفان الكرامة"، بهدف فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات.