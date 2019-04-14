ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، قوله إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وكان الجيش الوطني الليبي قد بدأ عمليته العسكرية "طوفان الكرامة" الأسبوع الماضي لتحرير طرابلس من الميليشيات المتطرفة، فيما رد مسلحو العاصمة بشن غارات على مختلف مواقعه.

وأكد الجيش الليبي أن الهدف من العملية هو "فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات منها".

وفي وقت لاحق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن 121 شخصا قتلوا وأصيب 561 آخرين منذ اندلاع المعارك في طرابلس، فيما ذكرت الأمم المتحدة في وقت سابق أن أكثر من 8 آلاف شخص نزحوا بسبب القتال.