وأكد ملك البحرين تقديره للمساعي التي يقوم بها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي من أجل تعزيز الأمن والسلم والازدهار للشعب السوداني، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البحرينية.

وثمن "المواقف الثابتة لجمهورية السودان وحرصها الدائم على العمل العربي المشترك ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة"، وقال إنه يقدر القوات المسلحة السودانية ومشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية وتحقيق الأمن في اليمن.

وفي وقت سابق، رحبت دولة الإمارات بتسلم الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي السوداني في خطوة تجسد تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وفي المنحى ذاته، أكدت المملكة العربية السعودية تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.