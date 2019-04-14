وأوضحت مصادرنا بأن القتلى الثلاثة يحملون الجنسية السودانية.

ويظهر في مقطع مصور الدمار الذي لحق بمقر شركة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وسيارات مواطنين كانت بالقرب منها، جراء القصف الجوي لميليشيات طرابلس.

ويظهر في الفيديو مواطن ليبي، يبدو أنه من العاملين بالشركة، يقول إن "الطائرة التي قصفت الشركة خرجت من القاعدة الجوية في مصراتة".

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، قال، السبت، إن تركيا متورطة في معركة طرابلس بإرسالها للسلاح والعتاد للإرهابيين عبر مالطا.

وخلال مؤتمر صحفي، أكد أن الجيش الوطني الليبي يخوض معركة مع الجماعات الإرهابية، التي تحصل على إسناد مباشر من تركيا.

وأوضح المسماري أن هناك قوارب تبحر من تركيا محملة بالسلاح والعتاد والإرهابيين، تمر بمالطا وصولا لمصراتة، مضيفا " تنقل رحلات جوية من تركيا مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا".

وأشار المسؤول الليبي إلى تزايد أعداد الإرهابيين الأجانب في ليبيا، موضحا: "نتوقع في الأيام القادمة وقوع عمليات انتحارية وتفخيخ، ولكن قواتنا الوطنية المسلحة قادرة على التعامل معها".

واستعرض المسماري صورا لعدد من الطيارين الأجانب الذين يشاركون في العمليات ضد الجيش الوطني الليبي وبيوت المدنيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلق المشير خليفة حفتر معركة "طوفان الكرامة"، بهدف فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات.