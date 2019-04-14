ذكرت مصادر محلية يمنية أن ميليشيا الحوثي الإيرانية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على مواطنين نازحين مع أسرهم، كانوا يعبرون في طريق الفازة العام بمديرية التحيتا جنوبي مدينة الحديدة ومنعت عبورهم واضطرتهم للعودة جراء القصف العنيف.

وتسعى ميليشيا الحوثي إلى إبقاء المدنيين في المناطق القريبة من المواجهات من أجل استخدامهم دروعاً بشرية وتستهدف بشكل متكرر أي محاولات للنزوح.

أما في إب، فقد حققت القوات الحكومية والمقاومة المشتركة تقدماً جديداً في جبهة العود، وأوقعت خسائر في صفوف عناصر المليشيا بين قتلى وجرحى,

وكانت القوات الحكومية باغتت المليشيات الحوثية، مطلع الأسبوع الماضي، بهجوم تكلل بتطهير وتأمين سلسلة مواقع على رأسها حيازة وموجر وفك الحصار على جبل العود الاستراتيجي.