وقال موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار تجاه السيارة إلا أنها فرت مشيرا إلى أن الشرطة والجيش يحققان في الدوافع ويتم البحث عن السيارة والسائق.

من جهة ثانية اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية ثلاثة شبان فلسطينيين على حدود جنوب قطاع غزة لدى محاولتهم التسلل إلى أحد الكيبوتسات.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل الشبان للتحقيق من قبل ضباط الأمن.