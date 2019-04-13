وتدفقت جموع أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام من مناطق مختلفة من ريف محافظة تعز، إلى مركز المدينة، وهم يحملون أعلام اليمن وشعار الحزب.

ودعا المشاركون في التظاهرة، التي جابت شوارع المدينة، إلى "الاصطفاف الوطني من أجل استكمال تحرير تعز من قبضة ميليشيات الحوثي، و تعزيز مؤسسات الدولة، وفرض هيبة الدولة ومؤسساتها".

كما طالب المتظاهرون بـ"ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة والشخصية، ونبذ الصراعات والخلافات الحزبية الضيقة"، إلى جانب "دعم السلطة المحلية ممثلة بمحافظ تعز، نبيل شمسان".

وأكد المشاركون على رفض التشكيلات المسلحة خارج نطاق المؤسسة العسكرية والأمنية.