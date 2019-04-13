وذكرت المصادر أن قائد قوات الدعم السريع سيشارك في المجلس العسكري نائبا للفريق أول عبد الفتاح البرهان، كما تمت تسمية الفريق جلال الشيخ ومدير الشرطة الطيب بابكر، عضوين في المجلس العسكري الانتقالي.

وأضافت أن عضو المجلس العسكري الفريق أول، عمر زين العابدين، سيتولى مسؤولية التواصل مع القوى السياسية.

وأشارت إلى انضمام كل من قائد القوات الجوية، شمس الدين الكباشي، وقائد القوات البحرية، إبراهيم جابر، ونائب قائد القوات البرية ياسر العطا، لعضوية المجلس.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد أعلن السبت، أن المجلس سيسلم السلطة إلى حكومة مدنية خلال فترة زمنية أقصاها عامين، بعد التشاور مع القوى السياسية والأحزاب في البلاد.

وأكد البرهان، الذي تم تعينه، الجمعة، خلفا للرئيس الأول للمجلس الفريق الأول عوض بن عوف، أن عمل المجلس خلال السنتين سينحصر في التأكيد على حكم القانون واستقلال القضاء والحفاظ على الأمن وإزالة القيود التي تعيق العمل الحر.

وأوضح البرهان، في أول كلمة له بثها التلفزيون السوداني الحكومي، أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات "فورا"، ورفع حظر التجول، معلنا عن حل حكومات الولايات.

وشدد البرهان على التزام المجلس العسكري الانتقالي السوداني بـ"اجتثاث" النظام السابق ورموزه، ومحاربة الفساد أو من ساعد في الاضرار بالاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وطالب رئيس المجلس العسكري في السودان، المواطنين بالعودة إلى الحياة الطبيعية والتعاون.